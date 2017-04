Vettel vince in Bahrain: il più bel regalo a Marchionne confermato Ad Ferrari

Ferrari

(Teleborsa) -, ha dichiarato sul podio. Prima però la gioia su pista, con il consueto messaggio in italiano: "Buona Pasqua, la macchina è stata un piacere.Dopo la festa il tedesco ha proseguito dichiarando: "Una grande giornata, non so cosa dire, con tutti i fuochi d'artificio e la pista che si accendeva nel finale, è stato fantastico. Non trovo le parole giuste", ha detto ancora emozionato.. E ha aggiunto, riferendosi al trofeo: "E' uno dei più belli del mondiale, sono felice di portarmelo a casa".