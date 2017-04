A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) -A dispetto delle tensioni internazionali, gli investitori avviano la settimana con un certo ottimismo. Dopo la lunga pausa per le festività pasquali tutti gli indici si mostrano positivi.Dal fronte macro, peggiora lche ad aprile è sceso di 5,2 punti dopo che mese scorso aveva registrato una lettura ai massimi da due anni a questa parte. Peggiora anche l'indice: il sondaggio pubblicato dallaè sceso di 3 punti a 68 punti su una scala in cui ogni lettura oltre i 50 è considerata buona., segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dello 0,90%che inverte la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata martedì scorso. Sulla stessa linealo, che termina la giornata a 2.349,01 punti in rialzo dello 0,86%. Cavalca l'onda positiva anche ilche mostra una salita dello 0,85%.