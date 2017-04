Effetto trimestrali a Wall Street, indici in calo

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Prosegue con debolezza la borsa di Wall Street con gli investitori prudenti, condizionati dall'annuncio a sorpresa delle elezioni anticipate in Gran Bretagna e dal verdetto del referendum turco del weekend.Sul fronte macro, l' attività edilizia negli Stati Uniti è fortemente rallentata nel mese di marzo, mentre. Sempre il mese scorso, la produzione industriale è aumentata così come la capacità di utilizzo degli impianti, in linea con le stime di consensus. La produzione, invece, che rappresenta quasi tre quarti del totale,Sul versante societario, entra: in focus oggi i titoliche hanno rilasciato i conti trimestrali.A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 20.492,48 punti, con uno scarto percentuale dello 0,70%; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, che retrocede a 2.338,55 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,33%, come l'S&P 100 (-0,4%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nel listino, i settori(-1,18%),(-0,97%) e(-0,82%) sono tra i più venduti.Tra i(+1,09%),(+0,78%) e(+0,51%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,04%.Sensibili perdite per, in calo del 3,30% dopo i risultati trimestrali Seduta negativa per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,20%.