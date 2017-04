Gli italiani "allontanano" la crisi: nel 2017 vacanze per il 10% in più. 1 su 2 ha già prenotato

(Teleborsa) - Tutto non si può avere, ma se il prezzo da pagare per concedersi qualche giorno di relax è fare qualche (altro) taglio là e qua, sembra proprio che gli italiani siano addirittura ben felici di aggiungere all'elenco qualche altra rinuncia. Tanto sono abituati.È quanto emerge dal sondaggio realizzato da italiani.coop che fa sorridere il turismo di casa nostra e, più in generale, lo stato di salute dell’economia italiana:(nel 2016 erano stati il 76%).- Il bisogno di una vacanza, sottolinea lo studio dell’associazione delle cooperative italiane, è molto forte per gli italiani che preferiscono fare qualche sacrificio in più e godersi le vacanze estive anche all’insegna di qualche piccolo lusso: per il 2017 sono infatti in aumento le richieste per crociere e per alberghi di pregio, specialmente al mare, località che vede il maggior aumento di interesse per le prossime vacanze estive.Secondo il sondaggio,o comunque lo farà a breve (52% degli intervistati).