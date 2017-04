La Juventus corre sul campo di Piazza Affari aspettando la Champions

(Teleborsa) -

Seduta decisamente positiva per Juventus Fc, che tratta in rialzo del 9,19%, proseguendo il rally avviato grazie ai successi in Champions League.



Il mercato è già in fermento in attesa della partita di ritorno con il Barcellona, messo al tappeto a tornito per 3-0. Domani la sfida si sposterà al Camp Nou, dove il club bianconero poyrebbe trovare lo slancio per passare alle semifinali. Frattanto, il titolo festeggia anche lo stacco dalla Roma in campionato, dopo la voittoria di ieri contro il pescara (la Roma ha perso con l'Atalanta).

Tecnicamente, Juventus Fc è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,63 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,5865. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,6735.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)