Netflix delude: gli utenti crescono più lentamente del previsto nel trimestre

Netflix

(Teleborsa) -, ha chiuso il primi tre mesi del 2017 con ricavi record e buone prospettive di crescita degli utenti, ma, risultati sotto le attese.negli scambi after hours, dopo aver pubblicato i risultati trimestrali, in una seduta semifestiva in cui trattava solo la borsa di Wall Street.Ilnel trimestre del colosso del video on demand èdagli 1,96 miliardi dell’esercizio precedente, risultando in linea con le attese degli analisti.di dollari, pari a, dai 27,6 milioni, pari 6 cent per azione dell'anno prima, risultando, un numero considerevole, ma, che indicavano una crescita di 5,2 milioni di abbonati. La crescita è stata più lenta del previsto sia sul fronte internazionale (3,5 milioni anziché 3,7 milioni della guidance) sia sul mercato domestico (1,4 milioni contor gli 1,5 milioni attesi).(per l'esattezza 98,75 milioni), un record per il colosso della TV via cavo, che promette di raggiungere questo traguardo entro il prossimo weekend.Per il trimestre in corso si prevedono nuove sottoscrizioni per 3,5 milioni di utenti, ma quest'anno attende un calo degli utili, a causa dell'aumento dei costi di produzione della nuova edizione di House of Cards.