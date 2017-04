Vega: ESA al lavoro per "dispenser" che aumenterà capacità di messa in orbita del lanciatore di Avio

(Teleborsa) -

Prosegue a ritmo sostenuto da parte dell'ESA (Agenzia Spaziale Europea) lo sviluppo nuovo dispenser SSMS (Small Spacecraft Mission Service) per il lancio nello spazio di piccoli satelliti da 1 a 400 Kg sistemati a bordo del razzo italiano Vega, ideato e realizzato dalla Avio di Colleferro (Rm).



Il dispenser SSMS dovrebbe essere utilizzato operativamente per la prima volta verso la fine del 2018. Questo programma, avviato dall'ESA nel 2014, intende dimostrare ulteriormente l'utilità di Vega aumentandone le sue capacità con lanci multipli, ottenendo diverse alternative di configurazione attraverso il concetto di "condivisione di viaggio". Una sfida che risponde alle richieste del mercato, sempre più interessato a portare in orbita nano e mini satelliti.



Il versatile dispenser SSMS, con la sua struttura modulare, permetterà così a Vega di affrontare questo nuovo tipo di missione. Per questo Esa e Commissione europea hanno deciso di sondare il terreno lanciando un "announcement of opportunity" rivolto ai potenziali clienti, sia organizzazioni del settore pubblico europeo sia entità private, interessati a sfruttare questa opportunità.



Vega è progettato per far fronte a una vasta gamma di missioni e configurazioni di carico al fine di rispondere a diverse opportunità di mercato. A differenza di molti altri piccoli lanciatori, Vega è in grado di posizionare più carichi utili in orbita. In particolare, offre configurazioni in grado di sopportare i carichi che vanno da un singolo satellite fino a un satellite principale più piccoli satelliti aggiuntivi, con pesi che variano da 300 kg a 2500 kg, a seconda del tipo e altitudine dell'orbita richiesto dai clienti, generalmente in orbita circolare a 700 km di altitudine alla inclinazione 90°. E' di fatto il programma di avvio ideale per la maggior parte delle missioni di osservazione scientifica e della Terra.



Il lanciatore italiano Vega è stato chiamato col nome della stella più brillante della costellazione della Lira, la quinta più luminosa del cielo notturno, nonché la seconda più luminosa nell'emisfero settentrionale (celeste boreale), dopo Arturo. Vega è cosiddetta "stella bianca", piuttosto vicina, posta a soli 25 anni luce di distanza, la più luminosa in termini assoluti entro un raggio di 30 anni luce dal sistema solare.

Il razzo "dei record", per i 9 successi consecutivi dal primo lancio del 13 febbraio 2012, ha 30 metri di altezza con una massa al decollo di 137 tonnellate. Dispone di tre stadi a combustibile solido e di un modulo superiore a propellente liquido per l'assetto, il controllo in orbita e il rilascio satellitare. Vega ha reso l'accesso allo spazio più facile, più veloce e meno costoso e "opera" dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guiana francese. Che si trova nella zona nord orientale del sud america.



Dopo la sua prima missione del 2017 del 6 marzo con il lancio di Sentinel-2B, satellite per l’osservazione della Terra del programma europeo Copernicus, altre due missioni attendono quest'anno il piccolo lanciatore made in Italy: un lancio doppio in luglio per portare in orbita Opsat 3000 (realizzato da GGS e Telespazio per il Ministero della Difesa italiano) e il satellite Venus (per l’Agenzia Spaziale Israeliana e il Cnes) e a novembre il lancio singolo di ADM Aeolus (Atmospheric Dynamics Mission) per l’Agenzia Spaziale Europea.