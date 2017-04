EIA, in calo le scorte di petrolio negli States

(Teleborsa) -Secondo l', divisione delamericano, gli stock di petrolio nella settimana al 14 aprile 2017 sono risultate in calo di un milione di barili a 532,3 MBG , a fronte di un calo atteso di 1,47 milioni.Parallelamente, gli stock di distillati sono scesi di 2 milioni di barili a 148,3 MBG , mentre le scorte di benzine sono aumentate a 1,5 milioni a 237,7 MBG (-1,9 milioni il consensus).Le riserve strategiche di petrolio sono pari a 695,1 MBG della settimana precedente.Sul New York Mercantile Exchange,evidenziando un calo dello 0,34%.Illondinese scambia a 54,70 dollari in calo dello 0,33%