L'inflazione in Europa segna il passo a marzo e scende sotto i livelli di guardia

(Teleborsa) -, che allenta l'allarme alimentato dalla crescita dei prezzi dei primi due mesi dell'anno. Un sospiro di sollievo per la BCE, che con un'inflazione sopra la soglia del 2% sarebbe costretta a ritirare gli stimoli quando la ripresa non è consolidata in tutta l'Area della moneta unica.Secondo l'Ufficio statistico europeo (Eurostat),, come indicato nella stima flash di fine mese ed in linea con il consensus. Nel mese di febbraio, si era registrato un aumento del 2% , come stimato dagli analisti, e dopo il +0,4% precedente.L'(depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco) evidenzia un, come il precedente ed in linea con il consensus, evidenziando(+0,4% il precedente).Nell'intera, l'inflazione è salita dello 0,6% su base mensile, mentre su anno ha registrato una decelerazione all'1,6%.