Troppe famiglie nel disagio e troppi giovani disoccupati: ecco la foto scattata dall'Istat

(Teleborsa) -. Lo conferma oggi l'in un'audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, avallando un quadro già più volte messo in luce dalla Confcommercio Secondo il responsabile della divisione statistica dell'Istat,, "nel 2016 non si è osservata una riduzione dell', corrispondente alla quota di persone in famiglie che sperimentano sintomi di disagio, che resta".: si nota che sonoi minori in questa situazione, pari aldella popolazione con meno di 18 anni.Questi dati confermano dunque, sottolinea il dirigente Istat, aggiungendo che ilun poco grazie alla deflazione, ma le famiglie stanno accrescendo anche la propensione al risparmio, poiché permane unaLa nota dolente resta il mercato del lavoro e la. Secondo l'Istat, il segnale è quello di una situazione del mercato del lavoro ancora sfavorevole per la fascia di età 25-34 anni:e la quota di chi ha trovato occupazione entro un anno è più bassa sia rispetto a quella registrata nello stesso periodo dell'anno precedente (il 27,9%) sia due anni prima (il 24,4%)."I dati longitudinali della Rilevazione sulle forze di lavoro - ha spiegato Monducci - consentono di effettuare un'analisi delle transizioni verso l'occupazione degli individui disoccupati a un anno di distanza. L'esercizio è stato realizzato per i 25-34enni confrontando i tassi di permanenza e transizioni osservati tra il quarto trimestre 2015 e il quarto trimestre 2016 con quelli degli analoghi periodi dei due anni precedenti. Il 21,2% dei 25-34enni disoccupati nel quarto trimestre del 2015 è occupato un anno dopo, il 43,8% risulta ancora disoccupato e il 35% inattivo".