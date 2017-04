Giornata Nazionale per la Salute della Donna con regata "Fiume in rosa"

(Teleborsa) - Regata "Fiume in rosa" nellaAlle 15:00 di sabato 22 aprile è in programma la manifestazione organizzata dalla Fondazione Atena Onlus (per le Terapie Neurochirurgiche Avanzate) dal titolo appuntoLa regata farà seguito a un incontro scientifico organizzato in mattinata al. Sarà un pomeriggio di sport sul Tevere, con la partecipazione di imbarcazioni da canottaggio, canoe, dragon boat e gommoni da rafting, con a bordo sia donne in tutte le condizioni per testimoniare il sentimento di solidarietà e cooperazione femminile.L'iniziativa sarà ospitata daldove alle ore 15.00 è prevista la partenza delle imbarcazioni e dove saranno accolti spettatori e stampa.Prenderanno parte alla regata le iscritte ai principali circoli romani e donne provenienti da diverse parti d'Italia, coordinate dall'atleta Raffaello Leonardo, pluricampione azzurro di canottaggio.