Unicredit, Montezemolo rinuncia alla vicepresidenza

Unicredit

(Teleborsa) - Luca Cordero di Montezemolo ha rinunciato alla carica di vicepresidente di, data dell'La decisione è stata presa in linea con le raccomandazioni del Comitato governance."Il Consigliere Montezemolo - spiega in una nota l'istituto di Piazza Gae Aulenti - ha comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di UniCredit di aver assunto questa decisione in coerenza con l'evoluzione della governance della Banca raccomandata dal Comitato Corporate Governance, Nomination and Sustainability, da lui stesso presieduto, anticipando così l'attuazione di una delle novità da attuare con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, che avverrà con l'assemblea 2018, e cioè la riduzione del numero di Vice Presidenti ad uno".