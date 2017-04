Valvole termostatiche, arriva la "stagione" del risparmio

(Teleborsa) - L'inverno, ormai, è alle spalle.A quanti hanno già installato le valvole termostatiche, sicuramente meno.Lo rivela Prontopro.it che ha tradotto, è proprio, il caso di dirlo, in soldoni il ruolo che ha giocato l’introduzione delle valvole termostatiche nell’economia domestica delle famiglie italiane.- Le valvole termostatiche fanno risparmiare mediamente il 15-20% sui costi di riscaldamento. Secondo i calcoli del portale, il risparmio per chi ha già provveduto all’installazione delle termovalvole corrisponde in media al 20% del totale della spesa relativa al consumo di gas per il riscaldamento, pari a quasi 150 euro a nucleo familiare.possono variare in base alle diverse aree geografiche: a, ad esempio, il prezzo per l’intervento può arrivare fino a 100 euro per ogni valvola, registrando un +28% rispetto alla media italiana.non è da meno con i suoi 97 euro a valvola e un +22% rispetto alla media nazionale e, insieme al capoluogo meneghino, si conferma la città più cara.- Risparmio più consistente nelle città del Sud Italia come Catanzaro, dove sono sufficienti "solo" 70 euro per una valvola termostatica e si registra quindi un -10% circa sul costo medio italiano. Lo stesso discorso vale per Potenza, Campobasso e Palermo, che formano una sorta di "tridente del risparmio" con i loro 73 euro per valvola.dunque, per chi non si è ancora adeguato alla normativa: oltre a non veder diminuire le proprie bollette, il rischio è di subire salate sanzioni economiche comprese tra 500 e 2.500 euro, a seconda delle disposizioni previste dalla propria regione.Per adeguarsi all’obbligo dell’installazione delle valvole termostatiche ci sono ancora un paio di mesi: il decreto mille proroghe, infatti, ha fatto slittare il termine a