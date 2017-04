Wall Street avvia con la giusta intonazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, come anticipato dai futures statunitensi.Mentre continua la stagione delle trimestrali, i dati macro deludono le attese. Le richieste di sussidi alla disoccupazione salgono più delle previsioni , mentre l'indice Fed Philadelphia scende al di sotto delle attese. Fra poco si conoscerà il leading indicator di marzo.L'economia statunitense continua a crescere a un "passo moderato", i salari sono aumentati, ma delude l'inflazione. E' quanto emerge dal, il rapporto pubblicato ogni sei settimane dalla Federal Reserve sullo stato di salute dell'economia a stelle e strisce Gli occhi degli investitori guardano anche all'incontro del Presidente USA,, con il Premier italiano,, che oggi è in visita negli States, ilavanza a 20.455,93 punti. Sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,30%, portandosi a 2.345,17 punti. In frazionale progresso il(+0,47%).Al top tra i(+3,85%),(+1,20%),(+0,79%) e(+0,73%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,13%.perche segna un -1,94%.perche cede un piccolo -0,51%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,65%),(+1,67%),(+1,66%) e(+1,65%)., invece, si abbattono su, che prosegue le contrattazioni a -3,88%., con un forte ribasso dell'1,34%.