Zeno D'Agostino nuovo Presidente Assoporti

(Teleborsa) - Zeno D'Agostino è il nuovo Presidente di Assoporti. D'Agostino, attuale Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, è stato eletto per acclamazione dall'assemblea interna degli associati che si è svolta a Roma nella sede dell'Associazione Porti Italiani.L'assemblea è stata aperta dal Presidente uscente, Pasqualino Monti, che ha colto l'occasione per illustrare quanto fatto daPoi la nomina di D'Agostino a nuovo Presidente, avvenuta all'unanimità.. Confido molto sul ruolo attivo di tutti i presidenti delle Autorità di Sistema Portuale, per rendere l’Associazione il luogo di discussione e concertazione di qualsiasi tematica d’interesse della portualità.. Complessivamente sono rappresentati nell'Associazione, tra i quali figurano i maggiori scali marittimi amministrati dalle Autorità Portuali., mettendo altresì in evidenza, nelle diverse sedi ed occasioni nazionali ed internazionali il ruolo e l'importanza per l'economia italiana e comunitaria dei nostri porti.