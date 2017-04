Maltempo: decine di milioni di euro “bruciati” dal gelo

(Teleborsa) -che in queste ore sta interessando l'Italia con conseguente abbassamento delle temperature che, in alcune zone, sono scese improvvisamente di molti gradi, anche sotto lo zero,Vigne, ortofrutta e piante ornamentali duramente colpite.A lanciare l'allarme, la(CIA) che ha avviato un monitoraggio nelle aree più colpite per fare una stima dei danni.Comunque, guardando il paesaggio di alcuni scorci agricoli delle regioni settentrionali in particolare, la situazione delle perdite appare da subito pesante., dove sono 5.800 gli ettari coltivati a vite, 3.200 dei quali si trovano sui Colli Euganei,, in una sola notte “sotto zero” è stato danneggiato almeno il 70% della produzione.. Perché ad accusare il colpo, oltre alle viti, sono state anche piante orticole, frutta e piante ornamentali. In alcuni territori -afferma la CIA- si attiveranno le richieste di stato di calamità naturale, attraverso sollecitazioni alle Regioni.