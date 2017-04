Titoli bancari in gran spolvero, Unicredit e UBI Banca guidano i rialzi

Unicredit

UBI Banca

Banco BPM

BPER

(Teleborsa) - Titoli bancari in gran forma a Piazza Affari guidano i rialzi nel listino milanese, nel bel mezzo di acquisti generalizzati sostenuti dal clima di ottimismo per il voto francese, al primo turno delle presidenziali A fare da assist anche l'attesa per la, in calendarioe la scommessa su unda parte della BCE, a marzo 2018.Tra i player del settore, volache balza di 11 punti percentuali seguita da+10,19% e Intesa Sanpaolo (+8,51%). Bene anche le popolari(+7,71%) e(+6,20%).