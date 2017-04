25 aprile: l'omaggio di Mattarella all'Altare della Patria

(Teleborsa) - Celebrazioni in tutta Italia in occasione del 25 Aprile: giorno in cui cade il 72° anniversario della Liberazione.Il Presidente della Repubblica,, ha reso omaggio al Monumento del Milite Ignoto all'Altare della Patria.Il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Difesa,, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa,, ha passato in rassegna il reparto d'onore schierato con Bandiera e banda. Ha quindi deposto una corona d'alloro sulla Tomba del Milite Ignoto.A partecipare alla cerimonia, anche il Presidente del Senato,, il Vice Presidente della Camera,il Premierche è si poi recato al mausoleo delleper la deposizione di una corona d'alloro del Governo.Il Presidente della Repubblica, invece, si ai, in provincia di. A Piazza dei Martiri, il Capo dello Stato ha deposto una corona d'alloro al Monumento dei Caduti.ha poi preso parte alla cerimonia celebrativa al Teatro Comunale dal titolo "25 Aprile: Festa della liberazione: tra la storia dei padri e il futuro dei figli". Al termine il Presidente della Repubblica ha deposto una corona alla Stele che reca i nomi dei campi di concentramento, di sterminio e deportati in Europa al Museo Monumento al Deportato presso Palazzo dei Pio.