Atlantia in coda al FTSE MIB colpita da un downgrade

(Teleborsa) - Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,08%. Il titolo sotto i riflettori del mercato sull'offerta in cantiere per Abertis, risente oggi della decisione di UBS di abbassare il giudizio a "neutral" da "buy". La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato. Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 22,9 Euro. Supporto a 22,45. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 23,35.