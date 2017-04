Non solo Francia. Occhi puntati su BCE e Bank of Japan

(Teleborsa) - Gli occhi degli investitori sono rimasti concentrati in questi giorni sulle elezioni presidenziali in Francia che hanno visto scacciare il rischio di un collasso dell’euro grazie all'Il candidato centrista per la corsa all’Eliseo che ha promesso un forte impegno per il rilancio della Comunità a 28 sembra dunque aver ridotto la possibilità di una crisi irreversibile dell’Unione Europea.Si tratta ora di aspettare due settimane per sapere chi sarà a conquistare l'Eliseo con il ballottaggio in calendario il prossimo 7 maggio che vede sfidare Macron e la candidata antieuropeista Marine Le Pen che guida il Front National.In attesa della sfida, l’attenzione degli addetti ai lavori si sposta su altri importanti appuntamenti in agenda.. Il Presidente dell’Eurotower Mario Draghi, ha ribadito la necessità di proseguire nella politica accomodante sul fronte dei tassi. Si prevede quindi la conferma delle scelte della Banca centrale.Sempre giovedì, si terrà ildedicato alle scelte di politica monetaria. È prevista al termine della riunione, la conferenza stampa del governatore Haruhiko Kuroda. Di recente il banchiere ha riconosciuto una "moderata ripresa" dell'economia nipponica, rinnovando l' impegno della banca centrale a mantenere una politica monetaria espansiva finché non sarà raggiunto il target di inflazione al 2%.