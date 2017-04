Qatar Airways: terzo volo diretto giornaliero Doha-Bali Denpasar

(Teleborsa) -Bali è da tempo meta sempre più popolare per i passeggeri Qatar che, dal 2014 ha aumentato progressivamente il numero dei suoi voli diretti per la famosa località turistica indonesiana vista la grande richiesta che giunge dall'Europa e dalle americhe.Prima di istituire un sevizio diretto,, ha servito la destinazione indonesiana via Singapore.un accesso ancora maggiore a questa destinazione turistica popolare".Questo terzo nuovo volo direttoGli attuali altri due collegamenti giornalieri da Doha per Bali sono operati da velivoli Boeing 777 e Airbus A330.