Wall Street avvia la giornata con slancio

(Teleborsa) -

Avvio al rialzo per borsa di Wall Street, come anticipato dai future sui principali indici statunitensi. Gli indici americani continuano sulla scia rialzista innescata ieri dall'esito del voto francese.



Dal fronte macro, salgono i prezzi delle abitazioni statunitensi, come dimostrato dal dato elaborato dalla FHFA (Federal Housing Finance Agency) sia quello realizzato da Standard & Poor's. Fra poco sarà la volta degli indici relativi la fiducia dei consumatori, le vendite di case nuove e l'indice Fed di Richmond.



Dal fronte societario, molte le trimestrali in agenda. Occhi puntati su Alcoa che ha tolto il velo sui conti.



Il Dow Jones che mostra una plusvalenza dello 0,88%. Sulla stessa linea, lo S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,41%, portandosi a 2.382,24 punti. Positivo il Nasdaq 100 (+0,38%) che con i suoi 6006,484 punti tocca il suo massimo storico.



Tra i protagonisti del Dow Jones, Caterpillar (+6,09%) che ha alzato il velo sui conti. In accelerazione Du Pont de Nemours (+2,48%), McDonald's (+2,27%) e JP Morgan (+1,37%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su General Electric, che prosegue le contrattazioni a -0,71%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Biogen (+4,09%), Netflix (+2,81%), Ctrip.Com International (+2,00%) e Baidu (+2,00%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Express Scripts, che continua la seduta con -13,64%.