Atlantia corre sul principale listino milanese

Atlantia

Abertis

(Teleborsa) -su giri a. Il titolo del Gruppo che gestisce la rete autostradale, investito ieri, 25 aprile, dalle prese di profitto , avanza dell'1,91%.Intanto, continuano le indiscrezioni di stampa sull'offerta per. Domani sarebbe in agenda un CdA per parlare dell'operazione. Lo riporta Il Messaggero.Solo qualche giorno fa, sull'argomento si è pronunciato il numero uno del gruppo,che ha spiegato che l'operazione con Abertis dovrà essere " totalmente friendly ".