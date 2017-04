Buon inizio d'anno per la tedesca Daimler. Utili in forte crescita

Daimler

Daimler

(Teleborsa) - Conti trimestrali in robusto aumento per la casa automobilistica che si attende una significativa "crescita" dei risultati nel resto dell'anno.ha chiuso il primo trimestre con utili netti pari a 2,71 miliardi di euro contro gli 1,35 miliardi dello stesso periodo del 2016. L'(risultato operativo) è balzato dell'87% a 4,01 miliardi. Bene le indicazioni giunte anche dal giro d'affari che ha visto crescere ildell'11% a 38,8 miliardi.Nonostante i buoni conti, il titolo Daimler sulla piazza di Francoforte sta cedendo lo 0,60% allineandosi alla debolezza evidenziata dal comparto auto europeo (DJ Stoxx Auto -0,41%).Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 68,73 Euro. Supporto stimato a 67,88. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 69,58.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)