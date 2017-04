Giglio Group vola dopo joint venture fra Class Editori

Giglio Group

Class Editori

(Teleborsa) -procede con la giusta intonazione a. Il titolo mostra un rialzo dell'1,75% scambiando a 5 euro per azione.A dare una spinta al titolo, la partnership strategica annunciata oggi tra, canale di riferimento a livello internazionale per il mondo dei cavalli, e la società di e-commerce 4.0, hanno definito una intesa volta allo sviluppo internazionale del canale televisivo. Nell'ambito dell’accordo è stata definita l’acquisizione da parte di Giglio Group, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale, di una partecipazione pari al 3% della società Pegaso Srl, proprietaria del canale televisivo, per un controvalore di 100mila euro.Inoltre,hanno costituito la joint venture paritetica. La joint venture, per Giglio Group, ha l'obiettivo strategico di aumentare il numero di canali nel proprio network, attualmente distribuito in 47 Paesi, 5 continenti e 6 lingue, su satellite, mobile, web tv e compagnie aeree, e di arricchire di ulteriori contenuti la piattaforma IBOX.