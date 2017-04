Scuola, docenti senza più titolarità diventano jolly

(Teleborsa) - Nuova mobilità: da settembre Il piano di mobilità della scuola continua a deludere e quello che il sindacato della scuola Anief aveva ribattezzato mesi fa ildiventerà la regola. Il quadro continuerà a spostarsi in questa direzione già nel 2017. 'Dal prossimoi docenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado non saranno più titolari nelle scuole di attuale titolarità, ma diventerannoin cui è compresa la scuola. Inoltre, con il pensionamento dei docenti più anziani, con l’avvicendamento dei docenti neoassunti, lanegli anni futuri a favore della titolarità su ambito con conseguente chiamata su scuola da parte dei Dirigenti scolastici."Mai come quest’anno diventa fondamentale, anche alla luce delle modifiche e degli accorpamenti delle classi di concorso introdotte dal DPR 19/2016, compilare correttamente le domande di mobilità, per l’individuazione dei perdenti posto nelle graduatorie d’istituto", rimarcail presidente del giovane sindacato, che su queste tematiche ha avviato decine di ricorsi.