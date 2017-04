Cibo e agriturismo: 1 su 3 sulla tavola vorrebbe trovare piatti veg e bio

(Teleborsa) -non solo un'occasione per staccare la spina qualche giorno ma sempre di più unin cui godere non solo delle bellezze paesaggistiche del posto, ma anchesperimentando anche nuovi gusti e sapori. Secondo una recente indagine condotta da Agriturismo.it oltre ildi chi opta per queste strutture vuole anche usufruire dei servizi ristorativi. E tra chi sceglie di mangiare in agriturismo ilAd attirare maggiormente gli agrituristi è la possibilità di mangiare cibi biologici,Ma è anche vero che risulta: di fatto quasi un utente su dieci (8,7%) ha risposto di pretendere menù adatti a queste diete. Si è fermata al 5,3% la percentuale di chi dice di dare più peso all'attenzione alle allergie e alle intolleranze, pratica ormai talmente diffusa nella ristorazione da essere probabilmente data per scontata nella scelta di un locale in cui mangiare.Tra chi ha dichiarato di cercare ristoranti che offrono menù attenti a questi trend, l. Nell'altra metà del campione domina un senso diverso alimenti e ricette diverse dal solito:infatti, ha espresso la volontà di testare