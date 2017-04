Ferragamo, via libera dell'assemblea a bilancio e dividendo

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) -scivola a Piazza Affari. Il titolo mostra un ribasso dell'1,28% scambiando a 28,28 euro per azione.Oggi, 27 aprile, è arrivato il via libera dei soci al Bilancio d'Esercizio 2016 che si è chiusi con ricavi totali pari ad 1.438 milioni di eueo (+1% rispetto al 2015), unpari ad 324milioni (stabile rispetto al 2015), unpari ad Euro 261 milioni (-1% rispetto al 2015) ed unpari a 198 milioni (+14% rispetto al 2015).(in linea con quanto corrisposto nell'esercizio precedente),, record date 23 maggio 2017 e pagamento dal 24 maggio 2017.L'Assemblea ha confermato in tredici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e ha nominato quale consigliere della Società,, già cooptato dalin data 2 agosto 2016 n sostituzione diI soci hanno nominato il nuovoe hanno dato il via all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.