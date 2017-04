L'Espresso, utile trimestre a 5 milioni e crescono ricavi pubblicità

Gruppo editoriale L'Espresso

(Teleborsa) - Sale ail., galvanizzato dai risultati complessivamente positivi, che indicano una netta. Anche il fatturato risulta in crescita nel dato pro forma, che tiene conto della cessione di cinque testate minori conseguente all'integrazione con Itedi (La Stampa e Secolo XIX).Le azioni salgono dello 0,89% scambiando a 12 euro per azione.Intanto il Gruppo editoriale annuncia i conti del primo trimestre che si sono chiusi conin calo dai 6,1 milioni rispetto al corrispondente trimestre dello scorso anno o dai 5,5 milioni del dato pro forma che include gli effetti della fusione con Itedi , in calo dai 140,8 del primo trimestre 2016, mache esclude la fusione con Itedi.. Nel dettaglio la raccolta pubblicitaria della radio è aumentata dell'1,5%, quella su internet è scesa dell'1,5%. Infine, la pubblicità sulla carta stampata ha registrato un calo significativo (-10,4%), riflettendo l’andamento negativo del mercato dei quotidiani e dei periodici, che si è riflesso in particolare sul quotidiano nazionale, mentre i locali hanno mostrato una buona tenuta."In merito alle prospettive dell'esercizio 2017, sulla base degli andamenti registrati nel corso del primo trimestre, non si intravedono miglioramenti dei trend che hanno interessato il settore ormai da anni. Per contrastarli, il Gruppo continua ad impegnarsi nello sviluppo delle attività digitali, in cui è leader nel proprio settore, e nel contenimento dei costi", spiega la nella nota della società.