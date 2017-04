STMicroelectronics, conti in salita nel primo trimestre

STMicroelectronics

(Teleborsa) - In salita i conti didel primo trimestre. Il leader globale nei semiconduttorigrazie alla crescita in tutti i gruppi di prodotto.Ilè in aumento di 420 punti base anno su anno.i (o 0,12 dollari per azione). Il risultato mostra un progresso anno su anno di 149 milioni di dollari.Alla luce dei risultati, STM propone un dividendo cash di 0,24 dollari per azione ordinaria da distribuire in rate trimestrali di pari importo da proporre all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti 2017."Lo slancio positivo che ha caratterizzato i trimestri scorsi è proseguito anche nei primi mesi del 2017," ha commentato. "Entrando nel secondo trimestre, continuiamo a vedere una crescita sostenuta, con un andamento robusto per gli ordini in tutti i gruppi di prodotto e in tutte le regioni. Di conseguenza,, come punto intermedio della nostra guidance. Ci attendiamo un altro trimestre di espansione dei margini con il margine lordo del secondo trimestre di circa il 38,1% come punto intermedio, portando a un forte miglioramento anno su anno nell'utile operativo e nell'utile netto", ha conclusoIl Gruppo ha annunciato la nomina di. Chery è attualmentee nel suo nuovo ruolo continuerà a riportare a, Presidente & CEO di STM.Nel suo nuovo ruolo, Chery avrà la responsabilità complessiva sia di Technology and Manufacturing sia di Sales and Marketing.Verrà costituita anche una nuova organizzazione. Il suo scopo è continuare a costruire sul successo della strategia di STM, focalizzata su Smart Driving e Internet of Things, con un approccio fortemente incentrato sull'innovazione e il mercato.I membri dell’Executive Team saranno:Global Technology and Manufacturing;, President, Global Sales and Marketing;, President, Microcontrollers and Digital ICs Group;, Chief Financial Officer and President, Finance, Legal, Infrastructure and Services;, President, Automotive and Discrete Group;, Chief Strategy Officer and President, Strategy, Communication, Human Resources and Quality;, Analog, MEMS and Sensors Group.Queste nomine e la nuova organizzazione saranno in vigore dal 1° luglio 2017, previa approvazione da parte degli azionisti del rinnovo del mandato dicome membro unico del Consiglio di Gestione e President & CEO di ST alla prossima Assemblea Generale Annuale degli Azionisti della Società.