Zona Euro, consumatori e imprese più fiduciosi verso l'economia

(Teleborsa) - Migliora leggermente la fiducia dell'economia di Eurolandia., l'indice che misura il sentiment è risultato pari a 109,6 punti dai 108 rivisti di marzo (107,9 la prima lettura) e sorprende in positivo le stime di consensus che erano per una crescita fino a 108,1.Il dato è reso noto ladella Comunità europea (DG ECFIN), che ha segnalato anche un calo delattestandosi a 1,09 punti dai 0,83 punti di marzo., dove l'indice è salito a 110,6 da 109,2 punti.Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, lamigliora (a -3,6 da -5), così come il clima nell'industria (a +2,6 da +1,3) e nei servizi (a 14,2 da 12,8). Bene anche le costruzioni (a -6,2 da -9,9). Stabile la fiducia del commercio al dettaglio (a +3,2 da +1,8).