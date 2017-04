Banca Sistema chiude il trimestre con utili in calo

Banca Sistema

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre con un utile netto pari a 4,4 milioni di euro in calo rispetto ai 6 milioni dello stesso periodo dello scorso anno.La crescita del core business factoring, che ha registrato un turnover pari a 408 milioni (+21% a/a) è stata conseguita anche grazie ad un’azione commerciale mirata all’aumento del numero di clienti ed in particolare dei nuovi clienti; alla diversificazione dei canali di origination, grazie ai 14 accordi commerciali in essere con banche, che hanno contribuito al 28% del turnover di Banca Sistema.Ilè pari a 12,4 milioni in calo rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente (16,1 milioni). Il, si attesa a 14,9 milioni, in calo principalmente a causa del minor margine di interesse e dei minori utili derivanti dal portafoglio di proprietà.Al 31 marzo 2017, i coefficienti patrimoniali risultano: CET1 ratio pari al 12,6% (13,3% al 31 dicembre 2016); Total Capital ratio pari al 16,6% (15,8% al 31 dicembre 2016).