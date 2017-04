Effetto PIL e risultati a Wall Street

General Motors

Exxon Mobil

Intel

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Telecomunicazioni

Materiali

Finanziario

Chevron

Exxon Mobil

Boeing

Cisco Systems

Intel

American Express

Verizon Communication

Cerner

Regeneron Pharmaceuticals

Alphabet

Alphabet

KLA-Tencor

(Teleborsa) - Prosegue con debolezza la borsa di Wall Street, in un clima di generale cautela, con l'attenzione degli investitori catalizzatadai numerosi risultati trimestrali, tra gli altri quelli dei bigSul fronte macro, la lettura preliminare del PIL del primo trimestre ha mostrato un deciso rallentamento dell'economia a stelle e strisce a causa del calo dei consumi come anticipato dal dato sulle. Tra gli altri dati, è cresciuto, invece, il costo del lavoro al passo più veloce dal 2007 . Migliore delle attese è risultato il dato sull' attività manifatturiera nell'area di Chicago mentre ha deluso la lettura finale sulla fiducia dei consumatori a cura dell'Tra gli indici statunitensi, illima lo 0,21%; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, che retrocede a 2.383,78 punti. Leggermente positivo il(+0,54%); sulla parità lo(+0,08%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,90%),(-0,72%) e(-0,68%).Tra i(+0,85%),(+0,61%),(+0,61%) e(+0,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,63%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,46%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,30%.(+9,37%),(+5,60%),(+4,18%) e(+3,95%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,20%.