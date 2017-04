FNM, ok soci a bilancio 2016 e dividendo

FNM

(Teleborsa) - L’Assemblea di(Ferrovie nord Milano) ha approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 con un valore della produzione di 65,784 milioni di Euro e con un utile di 17,574 milioni di Euro, in aumento del 15,81% rispetto al risultato dell’esercizio 2015 (15,175 milioni diEuro).A livello consolidato, l’esercizio 2016 si è chiuso con un valore della produzione consolidato di 263,978 milioni di Euro e con un utile di 26,261 milioni di Euro in aumento del 30,37% rispetto al risultato dell’esercizio 2015 (20,143 milioni di Euro).Ok dei soci anche al dividendo pari a 0,017 euro per azione, per ciascuna azione ordinaria in circolazione.