Italiaonline, via libera dell'assemblea a dividendo straordinario

Italiaonline

(Teleborsa) - Via libera dell'assemblea degli azionisti dial bilancio 2016.per ciascuna delle 114.768.028 azioni della Società in circolazione, per un ammontare complessivo pari a oltre 79.419.475,3 euro.per ciascuna azione di risparmio", spiega una nota della societàIl dividendo sarà messo in pagamento dall'L'Assemblea ha inoltre approvato la nomina, quale componente del Consiglio di Amministrazione, di, cooptato in data 14 febbraio 2017 in sostituzione di Tarek Aboualam al quale è stata confermata la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione , resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale CdA, ossia fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.