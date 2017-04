L'Europa resta al palo. Piazza Affari si allinea

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Tecnologico

Beni e servizi per l'industria

Immobiliare

Alimentare

Telecomunicazioni

Mediobanca

STMicroelectronics

BPER

Unipol

Yoox

Saipem

Campari

Leonardo

(Teleborsa) - Finale debole per le principali borse europee, dove si è distinta la performance positiva di Piazza Affari, con. Gli investitori, infatti, si sono presi una pausa dopo il rally dei primi giorni della settimana, sulla scia dell' ottimismo per il voto in Francia L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,28%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 49,15 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 194 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,26%.resta vicino alla parità(-0,05%). Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,46%. Piatta, che tiene la parità. Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 20.609 punti.Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,84 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,05 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 287.038, rispetto ai 325.447 precedenti.Tra i 216 titoli trattati, 99 hanno chiuso in flessione, mentre 104 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 13 azioni.In buona evidenza a Milano i comparti(+3,09%) e(+0,76%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,87%),(-0,76%) e(-0,74%).Tra idi Milano, si distinguono(+3,88%),(+3,63%),(+3,21%) e(+2,51%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,81%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,54%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,27%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,03%.