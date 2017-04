Luxottica, il fatturato del primo trimestre cresce del 5,2%

Luxottica

(Teleborsa) - Il fatturato del primo trimestre dicresce del 5,2%, all'andamento favorevole dei cambi e all’ottima performance del marchio Ray-Ban, che conferma la sua vitalità con il successo delle nuove collezioni e dei negozi monomarca in Cina e Stati Uniti., poiché l’approccio distributivo sempre più attento alla qualità della crescita ha generato un aumento delle vendite in linea con le aspettative e un miglioramento dei margini", commentano, Presidente Esecutivo, e, Amministratore Delegato Prodotto e Operations di Luxottica.“L’ottimo riscontro delle nuove collezioni eyewear per la stagione primavera-estate, quest’anno anche per marchi nuovi nel nostro portafoglio come Valentino e Ferrari, e il buon inizio della stagione del sole, accompagnano l’avvio positivo del secondo trimestre e”.L’ Assemblea degli Azionisti di Luxottica ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2016 e deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,92 Euro per azione.