Brexit: Ue compatta approva linee per negoziato

(Teleborsa) -. Una conclusione "scontata", ma solo in apparenza. Le numerose "diversità di vedute" mostrate emerse più volte negli ultimi anni avrebbero tranquillamente potuto provocare qualche "sorpresina"., ha twittato all'istante il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk,I negoziati, a questo punto, potranno avere inizio all'indomani delle anticipate elezioni britanniche dell'8 giugno E così procedono, fissando i loro principi per la negoziazione. Prima intendono definire i termini del divorzio, la gestione dei confini e il cosiddetto "conto d'addio", ovvero quanto Londra dovrà versare nelle casse della Ue.Bruxelles vuole. I britannici calcolano, invece, in ogni caso unMa come commentato senz'altrodallo stesso Presidente della Commissione,. Quindi il conto per Londra potrebbe esser anche di parecchio più salato.. Parole dure, visto che oltretutto non va dimenticato che per Londra rimane fondamentale l'accesso della City al mercato europeo. Circostanza, invece,per i 27 se gli inglesitra i quali, primo tra tutti, la libertà di circolazione al suo interno.I negoziati Londra-Bruxelles dovranno in ogni caso. Il tempo stringe, i nodi da sciogliere moltissimi.. L'obiettivo dell'Europa è diE una volta raggiunto l'accordo, il. Il Presidente dell'assemblea,, dalle conseguenze senz'altro gravissime ma al giorno d'oggi