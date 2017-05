General Motors in calo a Wall Street

General Motors

(Teleborsa) - Scivolano le azioni diche amostrano un calo del 3,1%. A deprimere gli acquisti sul titolo automobilistico, le immatricolazioni auto degliche nel mese di aprile sono state pari a 244.406 in calo del 5,8%. Deluse le stime degli analisti erano per una contrazione più contenuta del 3,7%.A dare una spinta al ribasso anche la notizia che il colosso auto statunitense ha deciso per il deconsolidamento delle sue attività in Venezuela, dove si teme una totale dittatura da parte del presidente socialista. La decisione del produttore di auto di Detroit arriva dopo l'esproprio di una sua fabbrica, arrivato il 18 aprile scorso, e e avrà un costo fino a 100 milioni di dollari.GM fa sapere che "respinge le misure arbitrarie decise dalle autorità e ricorrerà con decisione alle misure legali necessarie, dentro e fuori dal Venezuela, per difendere i propri diritti".