Mondo TV: nel primo trimestre raddoppia l'utile

Mondo TV

(Teleborsa) -balza a. Il titolo sale del 2,38% scambiando a 4,3 euro per azione.Le azioni sono spinte dai conti preconsuntivi della capogruppo relativi al 31 marzo 2017 in cui èL'utile netto, soprattutto per effetto del sensibile incremento dei ricavi, ha avuto infatti un incremento del 101% pari a circa 2,6 milioni di euro milioni rispetto agli 1,3 milioni dei primi tre mesi 2016., in crescita del 33% rispetto ai primi tre mesi del 2016 per l’aumentato volume delle vendite di library e produzioni per effetto degli importanti accordi internazionali siglati.L'è pari ha raggiunto 5,5 milioni, con una crescita del 41% rispetto ai circa 3,9 milioni dei primi tre mesi 2016 per effetto del sensibile incremento del valore della produzione e del contenimento dei costi di struttura e di produzione."Il 2017 si prospetta un anno di grande crescita. Siamo in particolare soddisfatti dell'andamento dell'Ebit e del significativo incremento di tutte le marginalità". E' stato questo il commento di, Presidente di Mondo TV