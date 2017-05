Poco mossa Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Industriale

Beni di consumo primario

Energia

Intel

Visa

3M

Cisco Systems

Procter & Gamble

JP Morgan

Travelers Company

Shire

American Airlines

Paypal Holdings

Paccar

Nvidia

Sirius XM Radio

T-Mobile Us

Charter Communications

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 20.949,89 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.391,17 punti. In denaro il(+0,83%); senza direzione lo(+0,09%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,55%) e(-0,50%).Tra i(+1,85%),(+1,35%),(+0,87%) e(+0,79%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,01%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,70%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,69%.Tra i(+4,33%),(+4,25%),(+3,18%) e(+2,84%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,97%.Affonda, con un ribasso del 2,42%.Crolla, con una flessione del 2,01%.Calo deciso per, che segna un -1,87%.