Wall Street avvia in leggero rialzo

(Teleborsa) - Avvio poco mosso per la borsa dicome già anticipato dai futures USA.In una giornata priva di dati macroeconomici, gli occhi degli investitori sono tutti puntati sulla riunione dellache inizierà il suo meeting oggi, per terminarlo domani.Riflettori puntati anche sulle trimestrali con giganti del calibro diche hanno già tolto il velo sui conti. Stasera, a mercati chiusi, sarà la volta dia togliere il velo sulla trimestrale.Tra gli indici a stelle e strisce, variazione pari a +0,17% sul. Sulla stessa linea locon le quotazioni che salgono dello 0,13%. In lieve salita il(+0,15%).del(+1,00%) e(+0,54%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,41%.Al top tra i, si posizionano(+2,72%),(+1,75%),(+1,06%) e(+1,03%)., invece, si abbattono suche prosegue le contrattazioni a -2,54%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,77%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,09%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,90%.