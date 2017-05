Astaldi cresce in Romania, nuovo contratto per linea ferroviaria Frontiera-Curtici-Simeria

Astaldi

(Teleborsa) -si è aggiudicata in Romania, in raggruppamento di imprese, un ulteriore contrattoFrontiera-Curtici-Simeria, denominato Lotto 3.Il contratto prevede la riabilitazione di circa 40 chilometri di ferrovia nel tratto compreso tra Gurasada e Simeria, con la realizzazione di 17 ponti, l’elettrificazione, il sistema di segnalamento e telecomunicazione ERTMS, il rifacimento di 8 stazioni ferroviarie e alcune opere minori. La durata prevista dei lavori è pari a tre anni.La contiguità di questo nuovo lotto agli ulteriori due recentemente acquisiti con lo stesso partner FCC, consentirà importanti sinergie operative ed economie di scala.nell’ambito del programma POIM per l’ammodernamento del Corridoio Ferroviario IV Curtici-Brasov-Costanza. Astaldi eseguirà le opere in raggruppamento di imprese con le società spagnole FCC (leader, in quota al 49,5%) e CONVENSA (all’1%).