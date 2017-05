Leonardo, ordini e redditività in crescita nel primo trimestre

Leonardo

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre del 2017 con un utile netto consolidato di 78 milioni di euro in crescita del 21,9% rispetto all'analogo periodo del 2016.sono stati pari a 2,4 miliardi in flessione del 2,4% per effetto della riduzione dei ricavi nel settore elicotteri e del cambio sterlina-euro.Il portafoglioè pari a 34,8 miliardi in aumento del 25% mentre gli ordini sono pari a 2,6 miliardi (+3%).L' Ebitda pari a 330 milioni di euro, balza dell'1,2% rispetto ai 326 milioni del primo trimestre 2016 mentre l'Ebit si è attestato a 155 milioni di euro (+15,7%).L'di gruppo migliora di 958 milioni (-22,7%) ed è pari a 3,2 miliardi."In considerazione dei risultati ottenuti nel primo trimestre del 2017 e delle aspettative per i successivi", Leonardo guidance per l’intero anno formulate in sede di predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2016.