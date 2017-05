Indel B debutterà a Piazza Affari il 19 maggio

(Teleborsa) -ha ottenuto l’ammissione a quotazione delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana e il Nulla Osta dalla Consob.Il debutto è previsto per il 19 maggio.La società attiva nella refrigerazione mobile che fa capo alla famiglia Berloni, aveva presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione a Piazza Affari , lo scorso marzo.riservato ad investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali esteri,. L' IPO riguarderà un massimo di 1,425 milioni di azioni ordinarie corrispondenti alL’intervallo di valorizzazione indicativa della società è compreso tra circa 100,8-123,7 milioni o 22-27 euro per azione.