ENI

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il titolo, che tratta in utile dell'1,12% sui valori precedenti facendo meglio del comparto (Indice FTSE IT Oil and Gas +1,02%).

Nei giorni scorsi, il gruppo del cane a sei zampe si è aggiudicato una gara in Pakistan per la fornitura di gas naturale liquefatto.



Si muovono al ribasso, invece, gli altri player del settore petrolifero che seguono l'andamento debole dei prezzi del greggio. Tenaris cede lo 0,49% e Saipem lo 0,70%.