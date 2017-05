Enel, ok assemblea al nuovo board. Grieco confermata Presidente

Enel

(Teleborsa) - Via libera dell'assemblea degli azionisti dialche sarà in carica per il triennio 2017-2019.. Reiterata anche la nomina dell', che riceverà le deleghe oggi, 5 Maggio, dal primo Consiglio post assemblea.In CdA per la lista del Tesoro che ha ottenuto il 49,98% dei voti, oltre a Grieco e Starace, anche Alfredo Antoniozzi, Paola Girdinio, Alberto Bianchi e Alberto Pera, tutti confermati. Per i fondi la cui lista è stata votata dal 49,43% entrano Angelo Taraborelli, Anna Chiara Svelto e Cesare Calari nuovo entrante che sostituisce Alessandro Banchi.Gli azionisti hanno anchee la distribuzione di un dividendo di 18 centesimi di cui già versati in acconto 9 centesimi a gennaio 2017. Via libera dei soci anche ale alla disposizione delle stesse azionipari al 4,92% circa del capitale per un periodo di 18 mesi.