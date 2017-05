Snaitech, trovato accordo per i lavoratori in esubero

Snaitech

(Teleborsa) -, società attiva nel settore del gambling, nel corso di una riunione che si è svolta a Firenze, presso la sede di Confindustria, ha concordato con ilgli ammortizzatori sociali per i, per i quali era previsto il licenziamento.La definizione raggiunta soddisfa sia i lavoratori che l'azienda. Gli elementi principali dell'accordo sono la cassa integrazione per 6 mesi, incentivi all'uscita per i dipendenti che decidano di lasciare l'azienda, possibilità - ovviamente su base volontaria - di trasformare i rapporti di lavoro da tempo pieno in part time.L'intesa prevede anche la possibilità di assegnare i dipendenti a diverse mansioni in modo da consentire il riassorbimento dei lavoratori che erano ritenuti in eccedenza., giorno successivo al Consiglio di Amministrazione di Snaitech che approverà il Resoconto intermedio di gestione al 31 Marzo 2017