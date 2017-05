Eurozona, cresce ancora la fiducia degli investitori

(Teleborsa) - Nuovi segnali di miglioramento del sentiment degli investitori in Europa.Lo rivela l'ultimo sondaggio condotto dall', che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in Eurozona. L'indice che prende il nome dall'istituto ha segnato a maggio un aumento a 27,4 punti dai 23,9 punti precedenti.che erano per un rialzo più contenuto fino a 25 punti.Migliora anche il sentiment sulle condizioni correnti che si porta a 34,5 punti dai 28,8 precedenti così come sul futuro a 20,5 da 19,5.