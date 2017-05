Lavoro, Coldiretti: 1 piatto straniero su 5 prodotto di sfruttamento

(Teleborsa) -dei contadini e dell’ambiente, all’insaputa dei consumatori e nell’indifferenza delle istituzioni nazionali ed europee. A denunciarlo è la Coldiretti in occasione della campagna “Abbiamo riso per una cosa seria".Se il cibo italiano è garantito da leggi all’avanguardia nella tutela dei lavoratori, dalle rose kenyane alle banane centroamericane, dal riso asiatico al pomodoro cinese, dalla frutta e verdura sudamericane all'olio di palma del sud est asiatico, fino a cacao, caffè e gelsomini,Un fenomeno diffuso nel tempo della globalizzazione dei mercati che – continua la Coldiretti - si fa paradossalmente finta di non vedere solo perché avviene in Paesi lontani e che viene spesso addirittura incentivato da accordi europei agevolati per l’importazione di prodotti alimentari, dal riso del Myanmar all’olio dalla Tunisia fino alle trattative in corso, anche per i prodotti frutticoli, con i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay) dove non ci sono le stesse norme di tutela dei lavoro vigenti in Italia.–continua Coldiretti -secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), di operai sottopagati e sottoposti a rischi per la salute, di detenuti o addirittura di veri e propri moderni schiavi.che riguarda l’ambiente, la salute e il lavoro, con una equa distribuzione del valore", ha dichiarato il presidente della Coldiretti, Roberto Moncalvo .